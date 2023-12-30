В Харькове сообщили о взрывах

Председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале заявил, что в городе зафиксировано более шести взрывов.

В частности, они были зафиксированы в центральной части города.

По его словам, есть повреждения инфраструктуры. Профильные службы работают на местах попаданий, добавил Синегубов.

Харьковская область граничит с Белгородской. До этого Telegram-канал «Военкоры русской весны» заявил, что российские войска наносят мощные ракетные удары по Харькову. В тоже время губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что российские войска «работают» в Белгороде. По его словам, ВС РФ ведут обстрел «на ту сторону».

30 декабря Вооруженные силы Украины обстреляли центр Белгорода и другие районы города. Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН в связи с атакой.

Ранее в Госдепе США отреагировали на обстрел ВСУ Белгорода.