Российские войска ведут обстрел Харькова

Российские войска наносят ракетные удары по Харькову. Об этом заявляет Telegram-канал «Военкоры русской весны».

«Мощные удары по Харькову: грохот над Белгородом — пуск ракет армии России по врагу», — говорится в сообщении.

Председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале заявил, что в городе раздались более шести взрывов. По его словам, есть повреждения инфраструктуры.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что российские войска «работают» в Белгороде. По его словам, ВС РФ ведут обстрел «на ту сторону».

30 декабря Вооруженные силы Украины обстреляли центр Белгорода и другие районы города. Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН в связи с атакой. Оно начнется 31 декабря в полночь по московскому времени, или 30 декабря в 16:00 по нью-йоркскому.

Ранее в Госдепе США отреагировали на обстрел ВСУ Белгорода.