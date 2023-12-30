В шести регионах Украины объявлена воздушная тревога

В шести областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Тревога объявлена в Днепропетровской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.

В первой половине дня 30 декабря на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Первые сирены прозвучали в Киевской области, затем в остальных регионах Украины. Сообщалось, что взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

Ночью 29 декабря и утром 30 декабря Украина подверглась массированному удару. Взрывы произошли в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре, Львове, Запорожье и других городах. Главнокомандующий украинских Вооруженных сил Валерий Залужный заявил, что страну атаковали 122 ракеты и 36 беспилотных летательных аппаратов. Представитель воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что столько целей одновременно на мониторе еще не было.

Ранее силы безопасности и обороны Украины нанесли ракетный удар якобы по «военным объектам» в Белгороде.