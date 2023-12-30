В ДНР заявили, что дрон ВСУ сбросил взрывчатку на бригаду скорой помощи

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины сбросил взрывчатку на бригаду скорой помощи в Донецке. Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава ДНР.

Как заявили в ведомстве, в Кировском районе города на бригаду скорой помощи, которая направлялась на вызов к пациенту, беспилотник сбросил взрывоопасный предмет.

Последствия не называются, но в Минздраве ДНР опубликовано несколько фото, на которых видно повреждение на одном из стекол на двери со стороны водителя.

Там добавили, что это уже не первый целенаправленный обстрел автомобилей скорой медицинской помощи.

29 декабря сообщалось, что украинские войска выпустили 20 ракет из систем залпового огня (РСЗО) по Горловке. О последствиях обстрела не сообщается, информации о пострадавших нет.

А 22 декабря в Донецке беспилотник сбросил боеприпас на группу пожарных, которые приехали тушить загоревшуюся хозяйственную постройку.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.