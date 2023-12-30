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Минобороны назвало потери ВСУ на Херсонском направлении

МО РФ: ВСУ потеряли до 25 военных и шесть автомобилей на Херсонском направлении

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли удары на Херсонском направлении. Об этом сообщает министерство обороны России.

Сообщается, что ВСУ потеряли до 25 военнослужащих. Также в ведомстве рассказали о том, что украинцы потеряли шесть автомобилей.

30 декабря российские войска поразили места хранения горюче-смазочных материалов и ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск в Хмельницкой и Херсонской областях.

Также сообщалось, что подразделения российской группировки войск «Восток» за минувшие сутки нанесли огневое поражение Вооруженным силам Украины на Южно-Донецком направлении.

29 декабря почти на всей территории Украины, в том числе в Киеве, была объявлена воздушная тревога.

Сообщалось, что украинские силы в течение последних 24 часов понесли значительные потери на Херсонском направлении, где действуют подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) группировки «Днепр».

Ранее американский наемник рассказал о мощных обстрелах со стороны российской армии.

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Операция на Украине
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