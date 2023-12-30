Минобороны России прокомментировало атаку ВСУ на Белгород

Вооруженные силы Украины своей сегодняшней атакой на Белгород пытаются отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую сторону на «подобные действия». Об этом Минобороны РФ сообщило в своем Telegram-канале.

По словам ведомства, украинские войска 30 декабря «предприняли попытку нанесения неизбирательного комбинированного удара» по Белгороду.

В Минобороны отметили, что системы ПВО сбили большую часть ракет, однако «несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет ... попали по городу». В министерстве подчеркнули, что в случае прямого попадания ракет «Ольха» с кассетными боеприпасами по городу последствия были бы неизмеримо более тяжелыми.

«Это преступление не останется безнаказанным», — добавили в МО РФ.

До этого на обстрел ВСУ Белгорода отреагировали в Госдепе США. Там заявили. что Вашингтон не поощряет Украину в вопросе проведения атак на российскую территорию.

ТАСС сообщал, что при обстреле ВСУ повреждены около 40 гражданских объектов. По словам источника агентства, среди поврежденных объектов нет ни одного военного, при этом пострадали торговый центр, университет, жилые дома и другие здания.

Ранее в Кремле оценили риск усиления атак на инфраструктуру РФ к зиме.