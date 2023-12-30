Число погибших в результате обстрела Белгорода выросло до четырех человек

Число погибших в результате обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) выросло до четырех. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Также источник сообщает о семи пострадавших. Отмечается, что в Белгороде звучит сирена.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил, что двое детей погибли в результате обстрела центра Белгорода.
Также Гладков в своем Telegram-канале предупредил о ракетной опасности в Белгороде.
До этого губернатор говорил, что украинские военные за прошедшие сутки обстреляли Белгородскую область более 90 раз.
МЧС на фоне обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины выпустило сообщение, в котором жителей Белгорода просят покинуть дома и переместиться в укрытия.
Издание РБК-Украина писало, что силы безопасности и обороны Украины нанесли ракетный удар якобы по «военным объектам» в Белгороде.
Ранее сообщалось, что число поврежденных объектов при обстреле Белгорода увеличилось до 61.