Российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 35 украинских беспилотных летательных аппаратов, три противорадиолокационные ракеты HARM и 15 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ольха». Об этом сообщило министерство обороны Российской Федерации в ежедневной сводке о специальной военной операции.

«Средствами ПВО перехвачено 15 реактивных снарядов HIMARS и «Ольха», а также три противорадиолокационные ракеты HARM», — говорится в публикации.

Кроме того, за сутки российская система противовоздушной обороны сбила 35 украинских беспилотных летательных аппарата в Донецкой народной республике и в Херсонской области.

До этого в министерстве обороны России сообщали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать в районе освобожденного города Марьинка Донецкой народной республике (ДНР).

До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что Россия смогла окончательно взять под контроль Марьинку, за город много месяцев шли бои. Это первый подобный успех российской армии с момента взятия Бахмута (Артемовска) в мае 2023 года. Марьинка находится примерно в 5 км от Донецка, ВСУ превратили ее в крепость с многокилометровой системой окопов.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.