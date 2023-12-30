Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российская ПВО за сутки сбила 35 украинских беспилотников

Минобороны РФ: российская ПВО сбила 35 украинских БПЛА и 3 ракеты HARM

close
100%
Shutterstock

Российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 35 украинских беспилотных летательных аппаратов, три противорадиолокационные ракеты HARM и 15 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ольха». Об этом сообщило министерство обороны Российской Федерации в ежедневной сводке о специальной военной операции.

«Средствами ПВО перехвачено 15 реактивных снарядов HIMARS и «Ольха», а также три противорадиолокационные ракеты HARM», — говорится в публикации.

Кроме того, за сутки российская система противовоздушной обороны сбила 35 украинских беспилотных летательных аппарата в Донецкой народной республике и в Херсонской области.

До этого в министерстве обороны России сообщали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать в районе освобожденного города Марьинка Донецкой народной республике (ДНР).

До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что Россия смогла окончательно взять под контроль Марьинку, за город много месяцев шли бои. Это первый подобный успех российской армии с момента взятия Бахмута (Артемовска) в мае 2023 года. Марьинка находится примерно в 5 км от Донецка, ВСУ превратили ее в крепость с многокилометровой системой окопов.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами