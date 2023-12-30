Американский наемник рассказал о мощных обстрелах со стороны российской армии

Вооруженные силы Российской Федерации атакуют большим количеством беспилотников и артиллерии в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил американский наемник Мэттью Вандайк в эфире YouTube-канала Daniel Davis/Deep Dive.

«Когда мое подразделение было на первой боевой миссии, это не было похоже ни на что, что я видел раньше, в основном из-за дронов. С самого начала за нами охотились дроны, они прилетали один за другим, пока не обнаружили нашу позицию. Дроны застали нас в лесу, скидывая на нас гранаты», — рассказал Вандайк.

Наемник также отметил работу российской артиллерии. По его словам, россияне обстреливали позиции противника примерно каждые десять секунд. Кроме того, он заявил, что их атаковали истребители ВС РФ. Вандайк рассказал, что его подразделению было сложно даже выбраться из окопов, поэтому они постоянно находились в обороне.

30 декабря министерство обороны России сообщило, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении за сутки составили до 350 военных.

Также в ведомстве отметили, что подразделения российской группировки войск «Восток» за минувшие сутки нанесли огневое поражение ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Ранее военный эксперт рассказал о последствиях поражения военных складов и аэродромов ВСУ.