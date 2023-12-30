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Российские военные отразили атаку ВСУ в районе освобожденной Марьинки

Минобороны: российские войска отразили атаку ВСУ в районе освобожденной Марьинки

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать в районе освобожденного города Марьинка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как заявили в министерстве, на Донецком направлении подразделения российской группировки войск «Юг» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 24-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шумы и Марьинка. Также российские военные нанесли поражение личному составу и технике противника в районах населенных пунктов Раздоловка, Переездное, Андреевка, Курдюмовка, Клещеевка и Богдановка ДНР.

По информации ведомства, в общей сложности противник потерял на этом направлении до 350 бойцов (ликвидированы и ранены), два бронетранспортера и шесть пикапов. Во время контрбатарейной борьбы удалось поразить артиллерийскую систему М777 и самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США.

26 декабря главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный подтвердил захват города Марьинка российской армией.

До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия смогла окончательно взять под контроль Марьинку, за город много месяцев шли бои. Это первый подобный успех российской армии с момента взятия Бахмута (Артемовска) в мае 2023 года. Марьинка находится примерно в 5 км от Донецка, ВСУ превратили ее в крепость с многокилометровой системой окопов.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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