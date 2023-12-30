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Минобороны России рассказало о ситуации в Запорожской области

МО РФ: поражены силы ВСУ у Работино, противник потерял до 20 человек, 3 пикапа

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Алексей Майшев/РИА Новости

Вооруженные силы Российской Федерации на Запорожском направлении за сутки нанесли удар по живой силе и технике украинских войск в районе населенного пункта Работино в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации в ходе ежедневной сводки о специальной военной операции.

Противник потерял до 20 солдат и три единицы техники.

«Подразделения российской группировки войск ударами авиации и огнем артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 33-й, 65-й и 117-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Работина в Запорожской области», — сказали в российском оборонном ведомстве.

По данным министерства, потери украинской армии составили до 20 солдат. Кроме того, ВСУ лишились трех пикапов.

Помимо этого, в Министерстве обороны сообщили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток перехватили 15 реактивных снарядов HIMARS и «Ольха», а также три противорадиолокационные ракеты HARM.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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Операция на Украине
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