Вооруженные силы Российской Федерации на Запорожском направлении за сутки нанесли удар по живой силе и технике украинских войск в районе населенного пункта Работино в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации в ходе ежедневной сводки о специальной военной операции.

Противник потерял до 20 солдат и три единицы техники.

«Подразделения российской группировки войск ударами авиации и огнем артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 33-й, 65-й и 117-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Работина в Запорожской области», — сказали в российском оборонном ведомстве.

По данным министерства, потери украинской армии составили до 20 солдат. Кроме того, ВСУ лишились трех пикапов.

Помимо этого, в Министерстве обороны сообщили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток перехватили 15 реактивных снарядов HIMARS и «Ольха», а также три противорадиолокационные ракеты HARM.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.