Минобороны РФ сообщило в Telegram-канале, что российские войска поразили места хранения горюче-смазочных материалов и ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск в Хмельницкой и Херсонской областях.

Согласно сообщению оборонного ведомства, места хранения были поражены на аэродроме Староконстантинов Хмельницкой области и в районе населенного пункта Чернобаевка Херсонской области.

Кроме того, военные РФ ударили по живой силе и военной технике Вооруженных сил Украины в 118 районах.

До этого издание Military Watch Magazine сообщало, что Вооруженные силы России нанесли удар по украинским складам, где хранились западные крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и SCALP, а также по аэродромам с самолетами для их запуска.

Минобороны РФ также сообщало, что экипажи Су-25 ВКС Российской Федерации поразили опорные пункты и живую силу ВСУ на Донецком направлении.

29 декабря отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос заявлял, что российская армия поразила одно из мощнейших предприятий Украины.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.