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Российские силы ПВО за сутки перехватили 18 украинских ракет

Минобороны РФ: средства ПВО за сутки перехватили 18 ракет HIMARS, «Ольха» и HARM

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Aaron Favila/AP

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток перехватили 15 реактивных снарядов HIMARS и «Ольха», а также три противорадиолокационные ракеты HARM. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России в Telegram-канале.

Кроме того, военнослужащим ВС РФ удалось сбить 35 беспилотных летательных аппаратов украинских войск в районах населенных пунктов Спорное, Марьинка, Верхнеторецкое Донецкой народной республики, Новая Каховка, Бабино, Каиры, Васильевка, Малая Лепетиха Херсонской области.

За прошедшую ночь российские средства ПВО уничтожили 32 дрона над территориями Брянской, Орловской, Курской и Московской областей. ВС РФ уничтожили украинский безэкипажный катер в акватории Черного моря. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ более 90 раз за сутки обстреляли регион. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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