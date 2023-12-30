Российские войска нанесли поражение ВСУ на Южно-Донецком направлении

Подразделения российской группировки войск «Восток» за минувшие сутки нанесли огневое поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как заявили в министерстве, на данном направлении подразделения группировки во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение личному составу и технике 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 128-й бригады территориальной обороны противника в районах населенных пунктов Угледар, Новомихайловка и Водяное Донецкой народной республики (ДНР).

В ведомстве указали, что противник потерял до 115 военных, две боевые машины пехоты (БМП), три автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал причины провала контрнаступления украинской армии. По его словам, результат дали эффективная система оборонительных рубежей, боеспособность подразделений, надежность военной техники, а также умелые и решительные действия военных.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.