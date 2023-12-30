Российские военные уничтожили украинскую пусковую установку «Ольха»

Российские военные уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

В сообщении ведомства указали, что российские войска уничтожили «Ольху» в районе населенного пункта Липцы. Военные действовали с помощью оперативно-тактической авиации, беспилотников и артиллерии.

До этого Вооруженные силы России (ВС) нанесли удар по украинским складам, где хранились западные крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и SCALP, а также по аэродромам с самолетами для их запуска. Иностранные СМИ отметили, что таким образом удары поразили ряд как стратегических, так и тактических целей по всей Украине.

Ночью 29 декабря и утром 30 декабря Украина подверглась массированному удару. Взрывы произошли в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре, Львове, Запорожье и других городах. Главнокомандующий украинских Вооруженных сил Валерий Залужный заявил, что страну атаковали 122 ракеты и 36 беспилотников. Представитель воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что столько целей одновременно на мониторе еще не было.

В министерстве обороны России подчеркнули, что целями удара были объекты военно-промышленного-комплекса, военные аэродромы, арсеналы и места размещения военных, и все они были поражены. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Вооруженные силы России пресекли попытку ВСУ атаковать американскими противорадиолокационными ракетами HARM объекты на территории РФ.