Российские войска смогли отразить шесть атак Вооруженных сил Украины на Купянском направлении. Об этом сообщает российское оборонное ведомство.

«Также нанесено огневое поражение живой силе и технике противника 25-й воздушно-десантной бригады и 101-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Берестовое и Песчаное Харьковской области», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы РФ за минувшую неделю улучшили свои позиции по переднему краю на Краснолиманском направлении и на отдельных участках Купянского направления. По данным ведомства, за указанный промежуток времени солдаты «Западной» группировки войск отразили 27 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении. Благодаря этому военнослужащие страны смогли занять более выгодные позиции для продолжения боевых действий.

Утром 29 декабря старший офицер пресс-центра группировки войск «Центр» Леонид Шаров заявил, что российские подразделения отразили три атаки украинских военных на территории Луганской народной республики (ЛНР). Сражения произошли в районе Серебрянского лесничества.

Как отметил представитель ВС РФ, в неудачном штурме российских позиций приняли участие бойцы 24-й и 62-й механизированных бригад Национальной гвардии Украины. При этом он подчеркнул, что сейчас российские солдаты продолжают выполнять боевые задачи на Краснолиманском направлении.

Ранее военнослужащие ВС РФ уничтожили опорный пункт украинских войск в Херсонской области.