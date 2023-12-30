Военный эксперт рассказал о последствиях поражения военных складов и аэродромов ВСУ

Поражение российскими войсками складов, где хранились западные крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и SCALP, и аэродромов, без сомнений, окажет влияние на украинскую армию. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Все коммуникации Вооруженных сил Украины нарушены. Удары были нанесены по критически важным объектам. Это очень серьезные военные удары, особенно по местам сборки ракет», — отметил военный эксперт.

По его словам, задача состояла еще и в том, чтобы раскрыть средства противовоздушной обороны (ПВО) украинских войск и уничтожить их. Дандыкин пояснил, что это нужно для эффективной работы российских Воздушно-космических сил (ВКС).

До этого директор итальянского журнала по геополитике Limes и одноименной школы геополитики Лучо Караччоло заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский проигрывает в конфликте, и его страна может стать «несостоявшимся государством».

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.