В Брянской области во время обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) сел Кистер и Борщево в Погарском районе погиб ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

По его словам, ребенку было девять лет. Богомаз пообещал помочь семье.

Он уточнил, что украинские военные выпустили более десяти снарядов из ракетных систем залпового огня по населенным пунктам региона. По его словам, разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

Незадолго до трагедии Брянск уже подвергался атаке беспилотников. Губернатор региона сообщал, что в ночь на 30 декабря над Брянском и Брянским районом система ПВО российских войск уничтожила пять беспилотников. Пострадавших и разрушений также не зафиксировано.

29 декабря в Брянской области заявили об уничтожении четвертого за день украинского беспилотника. В тот же день три ракеты HARM были сбиты над Белгородской областью.

Ранее губернатор Севастополя сравнил Украину с ошибкой 404.