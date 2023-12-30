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ВСУ обстреляли Белгородскую область более 90 раз за сутки

Гладков: ВСУ выпустили по Белгороду и области более 90 снарядов за сутки

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли Белгородскую область более 90 раз. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Глава региона опубликовал подобную сводку обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ) территории российского региона. Пострадали все семь приграничных районов Белгородской области и сам областной центр. По муниципалитетам выпустили 93 снаряда. Это самый интенсивный обстрел с 6 декабря.

В Белгороде в результате ракетной атаки различные разрушения получили 16 частных жилых домов, шесть хозпостроек и 14 автомобилей. Система ПВО уничтожила 13 реактивных снарядов.

В некоторых районах области обстрелы ВСУ не оставили повреждения домам и инфраструктуре. Сильнее всех пострадал Валуйский городской округ.

«Повреждения выявлены в 48 домовладениях, на одном социальном объекте и в магазине. Повреждены 37 хозпостроек, 6 транспортных средств, а также линия электропередачи», — рассказал Гладков.

По данным главы области, из-за обстрела ВСУ среди мирных жителей есть одна потеря. Кроме того, женщина и ребенок получили ранения.

Днем ранее в городе Шебекино Белгородской области из-за обстрела повреждения получили сразу четыре дома.

Ранее ВСУ повредили линию электропередачи в Курской области.

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