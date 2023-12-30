Украинский генерал признал превосходство России в производстве вооружения

Россия превосходит Украину в производстве вооружения, считает отставной генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос. Заявление прозвучало в эфире телеканала «Прямой».

Военный отметил, что насчет способностей россиян он намерен говорить «непопулярные, но правдивые вещи». Он подчеркнул, что «в войне нужно говорить правду».

Отставной генерал отметил, что, несмотря на утверждения украинских властей о неспособности РФ производить достаточно вооружения для армии, одна российская производственная компания может поставить войскам более тысячи крылатых ракет, что не под силу предприятиям на Украине.

Кривонос также раскритиковал украинских чиновников за то, что они не помогают вооруженным силам своей страны, а больше заботятся о политике.

28 декабря генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что госкорпорация нарастила производство боеприпасов для стрелкового вооружения и реактивных систем залпового огня (РСЗО) в 50 раз.

До этого министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) в разы увеличил объем производства для снабжения войск РФ.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров также утверждал, что Россия опережает страны Запада по производству вооружений и намерена поддерживать заданный высокий темп.

Ранее сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.