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Губернатор Запорожской области заявил о провале контрнаступления ВСУ

Балицкий: ВСУ понесли колоссальные потери при контрнаступлении, оно захлебнулось

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Александр Кряжев/РИА Новости

Контрнаступление украинских войск в Запорожской области захлебнулось, Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли серьезные потери. Об этом в своем Telegram -канале рассказал губернатор региона Евгений Балицкий.

По словам главы Запорожской области, украинские войска многократно пытались атаковать позиции российской армии в районах населенных пунктов Работино, Новопрокоповка, Вербовое и Копани, используя при этом тактику «огневого выдавливания». Наступление сопровождалось поддержкой танков и артиллерии.

«Находясь в активной обороне и занимая более выгодные позиции на всех участках линии боевого соприкосновения, наши войска при огневой поддержке артиллерии и авиации ежедневно отражали атаки противника, уничтожив при этом более 21 тыс. военнослужащих, 300 танков и более 800 ББМ и БМП», — рассказал Балицкий.

Подводя итоги, он подчеркнул, что контрнаступление ВСУ захлебнулось, а враг понес колоссальные потери и не смог добиться поставленных целей.

Причины провала контрнаступления украинской армии до этого раскрыл и министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, результат дали эффективная система оборонительных рубежей, боеспособность подразделений, надежность военной техники, а также умелые и решительные действия военных.

Ранее в элитном подразделении ВСУ заявили о завышенных ожиданиях от наступления.

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