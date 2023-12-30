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В МИД РФ высказались о российской военной базе в Армении

Замглавы МИД Галузин: любые дискуссии о военной базе РФ в Армении неуместны

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин назвал вредными и неуместными любые дискуссии о присутствии российской военной базы в Армении, передает РИА Новости.

Он обратил внимание, что договор о размещении базы был заключен 16 марта 1995 года. Как отметил дипломат, данное соглашение опирается на национальные интересы России и Армении. Согласно статье 26 этого договора, срок пребывания российских военнослужащих в этой стране — 49 лет, по истечении которого соглашение автоматически продлевается еще на пять лет, указал он.

Галузин также подчеркнул, российские солдаты и офицеры продолжают эффективно обеспечивать мир и безопасность не только Армении, но и стабильность на всем Южном Кавказе.

«Любые дискуссии насчет нашего военного присутствия в республике считаем вредными и неуместными», — добавил он.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что не заметил преимуществ в присутствии военных баз России на территории государства. По словам армянского премьера, Армения ищет новых партнеров поскольку Россия «не смогла выполнить свои союзнические обязательства». Он отметил, что события в Нагорном Карабахе привели Армению к поиску новых партнеров в сфере обороны.

Ранее Пашинян заявил, что Россия взяла с Армении деньги за оружие, но не поставила его.

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