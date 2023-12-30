В Запорожье произошли взрывы

В подконтрольном Украине городе Запорожье произошли взрывы. Об этом сообщает агентство РБК-Украина.

Подробная информация не приводится.

В подконтрольных украинским властям районах Запорожской области в данный момент действует воздушная тревога.

Накануне украинское издание «Зеркало недели» сообщало о взрыве, который произошел в украинском городе Днепр (ранее — Днепропетровск).

Ночью 29 декабря и утром 30 декабря Украина подверглась массированному удару. Взрывы произошли в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре, Львове, Запорожье и других городах. Главнокомандующий украинских Вооруженных сил Валерий Залужный заявил, что страну атаковали 122 ракеты и 36 беспилотных летательных аппаратов. Представитель воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что столько целей одновременно на мониторе еще не было.

В министерстве обороны России подчеркнули, что целями удара были объекты военно-промышленного-комплекса, военные аэродромы, арсеналы и места размещения военных, и все они были поражены. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Сумской и Черкасской областях произошли взрывы.