Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

На всей территории Украины 30 декабря объявлена воздушная тревога

close
100%
Svetlana Vozmilova/Global Look Press

На всей территории Украины 30 декабря объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает министерство цифровой трансформации страны.

Первые сирены прозвучали в Киевской области, затем в остальных регионах Украины.

Чуть ранее сообщалось, что взрыв произошел в украинском городе Днепр. Также объект критической инфраструктуры был поврежден в подконтрольном Украине городе Херсоне.

Ночью 29 декабря и утром 30 декабря Украина подверглась массированному удару. Взрывы произошли в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре, Львове, Запорожье и других городах. Главнокомандующий украинских Вооруженных сил Валерий Залужный заявил, что страну атаковали 122 ракеты и 36 беспилотников. Представитель воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что столько целей одновременно на мониторе еще не было.

В министерстве обороны России подчеркнули, что целями удара были объекты военно-промышленного-комплекса, военные аэродромы, арсеналы и места размещения военных, и все они были поражены. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ООН назвали воздушный удар по Украине сильнейшим с начала СВО.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами