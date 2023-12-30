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В США назвали просчеты военных во время нападения ХАМАС на Израиль

NYT: армия Израиля не имела плана по отражению нападения ХАМАС 7 октября

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Yousef Masoud/Global Look Press

Израильские военные во время нападения палестинского движения ХАМАС на страну 7 октября имели недостаточное количество сил и вооружений, не находились на нужных позициях, также у них были проблемы с организацией. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT), которая провела собственное расследование этих событий.

По данным источников издания, израильские военные не имели плана того, как реагировать на такую атаку. Газета отмечает, что Армия обороны Израиля «наверстывала упущенное по ходу дела». Это подтвердили и трое высокопоставленных израильских военнослужащих.

Генерал-майор израильских резервистов и бывший глава Южного командования вооруженных сил Йом Тов Самия считает, что у Армии Израиля не было надлежащей подготовки и оснащения для проведения такой операции. Генерал в отставке и экс-советник премьер-министра Биньямина Нетаньяху по национальной безопасности Яаков Амидрор указал, что израильская армия «не готовится к вещам, которые, по ее мнению, невозможны».

В ЦАХАЛ в ответ на запрос газеты заявили, что рассматривать такие вопросы будут позднее.

До этого сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совершила удары по районам в Ливане, откуда производились обстрелы севера еврейского государства.

Ранее в WSJ узнали, почему Нетаньяху отказался от превентивных ударов по «Хезболле».

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