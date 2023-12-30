В одном из городов Украины произошел взрыв

Взрыв произошел в украинском городе Днепр (ранее — Днепропетровск). Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

«В одном из районов виднеется задымление. Воздушная тревога в области не была объявлена», — пишет издание.

Информации от официальных властей пока не поступало.

В этот же день стало известно, что объект критической инфраструктуры поврежден в подконтрольном Украине городе Херсоне.

Ночью 29 декабря и утром 30 декабря Украина подверглась массированному удару. Взрывы произошли в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре, Львове, Запорожье и других городах. Главнокомандующий украинских Вооруженных сил Валерий Залужный заявил, что страну атаковали 122 ракеты и 36 беспилотников. Представитель воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что столько целей одновременно на мониторе еще не было.

В министерстве обороны России подчеркнули, что целями удара были объекты военно-промышленного-комплекса, военные аэродромы, арсеналы и места размещения военных, и все они были поражены. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ООН назвали воздушный удар по Украине сильнейшим с начала СВО.