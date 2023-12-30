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Надводный беспилотник попытался атаковать Крым

Развожаев: ВС РФ отразили попытку атаки надводного беспилотника на Крым

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Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Российские войска отразили попытку атаки на Крымский полуостров. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Громкие звуки, которые были слышно в городе, — это наши военные отразили попытку атаки надводного беспилотника. По информации от военных, в трех километрах от Севастопольской бухты в открытом море с вертолетов уничтожен БЭК (безэкипажный катер. — Прим. «Газеты.Ru»), — написал он.

Информацию об обнаружении и уничтожении безэкипажного катера ВМС Украины, следовавшего в направлении Крымского полуострова, также подтвердили в официальном Telegram-канале Минобороны России.

Накануне российские средства ПВО предотвратили атаку Вооруженными силами Украины (ВСУ) Белгородской области. В небе над регионом сбили 13 реактивных снарядов, не допустив ни одного попадания.

В тот же день средства ПВО сбили украинский дрон в Брянской области. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа не успел принести вреда.

Ранее в Минобороны РФ назвали число уничтоженных дронов ВСУ с начала спецоперации.

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