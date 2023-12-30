В США раскрыли, что ждет Украину после российских ударов

Политики на Украине сомневаются, что страна сможет удерживать территории после российских ударов. Об этом пишет американское издание Foreign Policy.

Журналисты отмечают, что после ударов Вооруженных сил РФ по военным объектам украинские чиновники спрашивают себя, как долго они смогут удерживать территорию. В статье говорится, что маневры российских войск на востоке Украины и отсутствие помощи от Запада могут привести к новой сдачи земель украинскими властями

Народный депутат Украины Александра Устинова в разговоре с FP подчеркнула, что такой исход событий очень тяжело принять, поскольку страна теряет тысячи военнослужащих за каждый километр, а российские военные при этом берут под свой контроль новые территории.

Ночью 29 декабря и утром 30 декабря Украина подверглась массированному удару. Взрывы произошли в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре, Львове, Запорожье и других городах. Главнокомандующий украинских Вооруженных сил Валерий Залужный заявил, что страну атаковали 122 ракеты и 36 беспилотников. Представитель воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что столько целей одновременно на мониторе еще не было.

В министерстве обороны России подчеркнули, что целями удара были объекты военно-промышленного-комплекса, военные аэродромы, арсеналы и места размещения военных, и все они были поражены. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.