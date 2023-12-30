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Боец рассказал о правиле «золотого часа» при спасении раненых в зоне СВО

Боец ВС РФ: медики под Артемовском оказывают помощь непосредственно на передовой

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РИА Новости

Медики спецназа Вооруженных сил (ВС) РФ группировки войск «Юг» оказывают медицинскую помощь прямо на передовой. Об этом РИА Новости рассказал медик-разведчик с позывным «Линза».

По его словам, врачей в кратчайшие сроки эвакуируют с поля боя в госпитали на Артемовском направлении. Боец отметил, что медики дежурят в блиндажах, располагающихся в нескольких километрах от украинских войск, там же они оказывают первую помощь раненым.

«Линза» добавил, что действует правило «золотого часа». Врач начинает оперативно выдвигаться на помощь раненым, следующий за ним коллега узнает по радиостанции степень и тяжесть ранения, по пути информация передается в госпиталь.

В середине декабря президент России Владимир Путин заявил, что медицинские работники, находящиеся в зоне специальной военной операции на Украине, демонстрируют «чудеса героизма и мужества и высокий профессионализм».

Ранее российские врачи рассказали об уникальных операциях в зоне СВО.

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