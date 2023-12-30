Стало известно о неспособности украинских средств ПВО сбивать бомбардировщики РФ

Военный обозреватель издания Forbes Дэвид Экс отметил в своей статье, что украинские средства противовоздушной обороны (ПВО) не могут достать до российских бомбардировщиков Ту-22М3, оснащенных ракетами X22/32.

По словам Экса, у Украины есть лишь одна зенитно-ракетная система, которая в теории могла бы поразить российские ракетоносцы. Речь о старом советском комплексе С-200. Однако и он, по мнению обозревателя, не всегда на это способен.

Согласно статье, проблема для украинских командующих ПВО заключается в том, что все российские бомбардировщики запускают крылатые ракеты, дальность действия которых может превышать 321 километр. Так, стандартная ударная ракета Ту-22М3 Х-22/32 имеет дальность действия более 804 километров.

Как указал Экс, системы С-200 могут поражать цели лишь на расстоянии до 300 километров, что на 160 километров больше, чем дальность действия ракет класса «земля-воздух» Patriot PAC-2.

До этого военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявлял, что украинской армии пока ни разу не удалось сбить российскую ракету Х-22, так как перед ее запуском система ПВО Вооруженных сил Украины (ВСУ) подвергалась намеренной перегрузке.

29 декабря стало известно о массированном воздушном ударе по промышленным и военным объектам Украины.

В тот же день в Киеве рассказали о поврежденных после удара объектах.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.