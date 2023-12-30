На Запорожском направлении завершается подготовка штурмовых групп ВДВ

Подготовка штурмовых подразделений Новороссийского гвардейского горного соединения Воздушно-десантных войск подходит к концу на Запорожском направлении. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ, передает РИА Новости.

На одном из полигонов в тыловом районе проведения специальной военной операции с десантниками проводится курс интенсивной боевой подготовки. Бойцы выполняют боевые стрельбы из штатного оружия и боевой техники, а с удаленных позиций работают снайперы из крупнокалиберных винтовок.

В ведомстве добавили, что за подготовку личного состава отвечают опытные инструкторы соединения. Штурмовые подразделения ВДВ участвуют в боевых действиях на самых сложных и опасных участках фронта, так как у них лучшая подготовка и они готовы выполнить любую поставленную задачу.

25 декабря минобороны РФ сообщало, что бойцы воздушно-десантных войск (ВДВ) взяли в плен четырех украинских военных у села Вербовое на Запорожском направлении.

Ранее боец ВСУ рассказал о потере 43 сослуживцев за три дня.