За минувшие сутки группировке российских войск «Восток» удалось пресечь восемь попыток ротации сил противника на Южно-Донецком направлении. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев, сообщает ТАСС.

«За сутки пресечены восемь попыток противника провести ротации боевиков в районах Новомихайловки, Старомайорского, Новодаровки и Приютного, а также нанесено поражение живой силе в районах Угледара и Пречистовки», — заявил Гордеев.

В результате Вооруженные силы Украины потеряли восемь минометных расчетов, два пикапа, буксируемую гаубицу М102 и танк Т-64.

Бомбардировочная авиация и артиллерия нанесли урон личному составу 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Новомихайловке, Константиновке и Елизаветовке.

29 декабря в Киеве рассказали о поврежденных объектах после удара России.

30 декабря Россия предупредила Запад о плохих новостях с Украины в ближайшее время.

Ранее помощница Залужного призвала идти в ВСУ словами «все равно все умрем».