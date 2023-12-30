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Группировка войск РФ «Восток» не допустила ротации сил ВСУ

МО РФ: группировка войск «Восток» за сутки пресекла восемь попыток ротации ВСУ

За минувшие сутки группировке российских войск «Восток» удалось пресечь восемь попыток ротации сил противника на Южно-Донецком направлении. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев, сообщает ТАСС.

«За сутки пресечены восемь попыток противника провести ротации боевиков в районах Новомихайловки, Старомайорского, Новодаровки и Приютного, а также нанесено поражение живой силе в районах Угледара и Пречистовки», — заявил Гордеев.

В результате Вооруженные силы Украины потеряли восемь минометных расчетов, два пикапа, буксируемую гаубицу М102 и танк Т-64.

Бомбардировочная авиация и артиллерия нанесли урон личному составу 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Новомихайловке, Константиновке и Елизаветовке.

29 декабря в Киеве рассказали о поврежденных объектах после удара России.

30 декабря Россия предупредила Запад о плохих новостях с Украины в ближайшее время.

Ранее помощница Залужного призвала идти в ВСУ словами «все равно все умрем».

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