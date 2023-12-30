Несколько воздушных целей уничтожены на подлете к Белгороду

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об уничтожении нескольких воздушных целей на подлете к Белгороду и Белгородскому району с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, в регионе сработала система ПВО, которая сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду.

Он добавил, что в результате произошедшего, по предварительной информации, погиб один человек, еще один был ранен.

До этого Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино, пострадавших нет.

До этого Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Вязовое Белгородской области. Другое село области, Мокрая Орловка в Грайворонском районе, подверглось атаке дрона-камикадзе днем ранее.

Также глава Белгородской области Вячеслав Гладков отчитался об атаках ВСУ на его регион. За сутки атакам подверглись Белгородский, Борисовский, Грайворонский, Краснояружский и Шебекинский районы области.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.