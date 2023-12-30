Посол прокомментировал реакцию США на удары ВС РФ

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов считает, что реакция США показывает эффективность ударов спецоперации. Об этом он заявил РИА Новости.

«Американская реакция на удары российских ВКС свидетельствует об эффективности специальной военной операции. Это при том, что, как признают сами американцы, Вашингтон сумел объединить вокруг себя 50 государств, ведущих против России гибридную войну и бросивших на фронт против ВС РФ современное западное вооружение», — заявил Антонов.

Российский дипломат подчеркнул, что задача США и их союзников не изменилась — Запад хочет нанести России поражение как на поле боя руками украинцев, так и в экономическом плане.

До этого президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что обстрелы Украины влияют на безопасность ЕС и Организации Североатлантического договора (НАТО), а также дальнейшие трансатлантические отношения.

29 декабря Украина подверглась массированному удару.

Ранее военный заявил о понимании Западом бессмысленности помощи Украине.