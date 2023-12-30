Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Посол прокомментировал реакцию США на удары ВС РФ

Антонов считает, что реакция США показывает эффективность ударов спецоперации

close
100%
Wong Maye-E/AP

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов считает, что реакция США показывает эффективность ударов спецоперации. Об этом он заявил РИА Новости.

«Американская реакция на удары российских ВКС свидетельствует об эффективности специальной военной операции. Это при том, что, как признают сами американцы, Вашингтон сумел объединить вокруг себя 50 государств, ведущих против России гибридную войну и бросивших на фронт против ВС РФ современное западное вооружение», — заявил Антонов.

Российский дипломат подчеркнул, что задача США и их союзников не изменилась — Запад хочет нанести России поражение как на поле боя руками украинцев, так и в экономическом плане.

До этого президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что обстрелы Украины влияют на безопасность ЕС и Организации Североатлантического договора (НАТО), а также дальнейшие трансатлантические отношения.

29 декабря Украина подверглась массированному удару.

Ранее военный заявил о понимании Западом бессмысленности помощи Украине.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами