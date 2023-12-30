Задача России в текущем конфликте — не дать властям Украины уничтожить собственный народ. Об этом заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

Небензя отметил, что украинские власти, режим в Киеве, не считается с потерями в ходе боевых действий.

«Наша задача — не дать ему окончательно уничтожить свой народ. Надеемся, что в какой-то момент это осознают его западные кураторы. Чем раньше это произойдет, тем лучше это для Украины», — заявил Небензя на заседании Совета Безопасности международной организации.

Небензя напомнил, что специальная военная операция России направлена не против народа Украины, а против властей, которые не пожелали прекратить боевые действия против собственных сограждан в Донбассе.

До этого постоянный представитель МИД России в ООН Василий Небензя назвал Украину частной военной компанией (ЧВК) в руках Запада, которая должна разрушить Россию.

Российский дипломат добавил, что все собственные мощности и возможности для продолжения сопротивления Украина под руководством президента Владимира Зеленского потеряла.

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных ВСУ в мирную жизнь.