Полковник высказался о запасах западного оружия у Украины

Военный эксперт, полковник, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин заявил, что Россия уничтожила большую часть оружия и техники Украины, которую поставили ей западные страны. Об этом сообщает «Лента.ру».

По его мнению, переданное Украине западное вооружение, на которое была сделана высокая ставка, «оказалось пшиковым». В частности он назвал танки Leopard, Challenger и Abrams.

Кошкин считает, что украинской стороне недостаточно снарядов и необходимых артиллерийских систем, ведь «положительного результата на линии боевого соприкосновения со стороны Вооруженных сил Украины нет».

До этого генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг заявил, что около половины поставленных Украине танков Leopard 2 уже выведены из строя.

Причиной вывода танков из строя генерал назвал некорректную замену деталей танков. По словам генерала, невозможность проведения ремонта по немецким правилам эксплуатации и технического обслуживания приводит к повышенному износу деталей танков.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.