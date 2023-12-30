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Полковник высказался о запасах западного оружия у Украины

Полковник Кошкин: Россия уничтожила большую часть запасов оружия Украины

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Evgeniy Maloletka/AP

Военный эксперт, полковник, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин заявил, что Россия уничтожила большую часть оружия и техники Украины, которую поставили ей западные страны. Об этом сообщает «Лента.ру».

По его мнению, переданное Украине западное вооружение, на которое была сделана высокая ставка, «оказалось пшиковым». В частности он назвал танки Leopard, Challenger и Abrams.

Кошкин считает, что украинской стороне недостаточно снарядов и необходимых артиллерийских систем, ведь «положительного результата на линии боевого соприкосновения со стороны Вооруженных сил Украины нет».

До этого генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг заявил, что около половины поставленных Украине танков Leopard 2 уже выведены из строя.

Причиной вывода танков из строя генерал назвал некорректную замену деталей танков. По словам генерала, невозможность проведения ремонта по немецким правилам эксплуатации и технического обслуживания приводит к повышенному износу деталей танков.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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