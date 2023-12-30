В Минобороны сообщили о предотвращении атаки по Белгородской области

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 13 украинских реактивных снарядов над Белгородской областью, не допустив ни одного попадания. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«29 декабря около 23 часов пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивных снарядов системы залпового огня», — заявили в оборонном ведомстве.

Российские силы ПВО располагают возможностями для уничтожения не только авиации и беспилотников, но и баллистических ракет, а также ракет РСЗО.

До этого четвертый за прошедший день украинский беспилотник сбит в Брянской области.

Губернатор поблагодарил российских зенитчиков за успешную работу. Уточняется, что дрон самолетного типа был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны. Утром 29 декабря российская ПВО сбила украинский дрон в небе над Курской областью.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.