Военный эксперт Матвийчук рассказал о причинах неуязвимости крылатой ракеты Х-22

Вооруженным силам Украины пока ни разу не удалось сбить российскую ракету Х-22, так как перед ее запуском система ПВО противника подвергалась намеренной перегрузке. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» выразил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Эксперт пояснил, что носителем Х-22 выступают стратегические бомбардировщики типа Ту-160. К моменту запуска крылатой ракеты система противовоздушной обороны Украины уже была перегружена другими целями — беспилотниками и «Калибрами».

«Уже когда ПВО Украины была полностью подавлена, расстреляла боеприпасы, они не смогли сбить ракеты просто по своим техническим характеристикам», — пояснил Матвийчук.

По его словам, предназначение Х-22 состоит в поражении защищенных фортификационных сооружений, блиндажей, углубленных командных пунктов, стартовых позиций ракетных войск и других элементов военной инфраструктуры.

29 декабря стало известно о массированном воздушном ударе по промышленным и военным объектам Украины.

В тот же день в Киеве рассказали о поврежденных после удара объектах.

Ранее целью ударов ВС РФ по Украине назвали оружие НАТО.