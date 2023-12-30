Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт Матвийчук рассказал о причинах неуязвимости крылатой ракеты Х-22

Военный эксперт связал неуязвимость Х-22 с перегрузкой украинской ПВО

close
100%
Shutterstock

Вооруженным силам Украины пока ни разу не удалось сбить российскую ракету Х-22, так как перед ее запуском система ПВО противника подвергалась намеренной перегрузке. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» выразил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Эксперт пояснил, что носителем Х-22 выступают стратегические бомбардировщики типа Ту-160. К моменту запуска крылатой ракеты система противовоздушной обороны Украины уже была перегружена другими целями — беспилотниками и «Калибрами».

«Уже когда ПВО Украины была полностью подавлена, расстреляла боеприпасы, они не смогли сбить ракеты просто по своим техническим характеристикам», — пояснил Матвийчук.

По его словам, предназначение Х-22 состоит в поражении защищенных фортификационных сооружений, блиндажей, углубленных командных пунктов, стартовых позиций ракетных войск и других элементов военной инфраструктуры.

29 декабря стало известно о массированном воздушном ударе по промышленным и военным объектам Украины.

В тот же день в Киеве рассказали о поврежденных после удара объектах.

Ранее целью ударов ВС РФ по Украине назвали оружие НАТО.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами