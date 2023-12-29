В Брянской области сообщили об уничтожении очередного украинского БПЛА

Четвертый за прошедший день украинский беспилотник сбит в Брянской области. Об этом в официальном Telegram-канале сообщает губернатор региона Александр Богомаз.

«Четвертый беспилотный летательный аппарат украинских террористов обезврежен силами ПВО Министерства обороны РФ. Над Стародубским муниципальным округом сбит беспилотный авиационный комплекс разведчик. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», — пишет Богомаз.

Губернатор поблагодарил российских зенитчиков за успешную работу.

До этого Минобороны России сообщило о сбитом беспилотнике ВСУ в Брянской области.

Уточняется, что дрон самолетного типа был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны. Утром 29 декабря российская ПВО сбила украинский дрон в небе над Курской областью.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.