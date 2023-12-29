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В Киеве рассказали о поврежденных объектах после удара России

Economist: Россия выпустила ракеты по месту производства ракет и дронов ВСУ

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Телеграм-канал «Максим Козицкий/Львовская ОВА»

Российская Федерация нанесла ракетные удары по местам, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) производили ракеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом сообщает
Economist со ссылкой на источник.

Собеседник издания в оборонной промышленности Украины рассказал, что российская сторона выпустила ракеты по оборонным объектам, а ряд из них связан с производством ракет и БПЛА.

В публикации отмечается, что «атаки имели стратегическое значение для противника».

Издание подчеркивает, что операция по уничтожению предприятий, выпускающих указанные виды техники, способна уменьшить потенциал ВСУ.

До этого главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что несколько взрывов произошли на территории объектов критической инфраструктуры, расположенных на Украине.

Утром 29 декабря украинские власти объявили воздушную тревогу на всей территории страны. Согласно данным онлайн-ресурса, разработанного министерством цифровой трансформации Украины для оповещения населения, сирены сработали повсеместно около 8:05.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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