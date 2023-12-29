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Зеленский вручил бойцам ВСУ награды в Авдеевке

Президент Украины Зеленский вручил бойцам ВСУ награды в Авдеевке

Президент Украины Владимир Зеленский вручил бойцам ВСУ награды в Авдеевке. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

В городе политик встретился с бойцами 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко.

«Поблагодарил воинов лично. Обсудили с командиром оборонительную ситуацию, основные потребности. Отметил лучших бойцов государственными наградами и вручил «Золотую Звезду» Героя Украины младшему сержанту Игорю Тимощуку», — рассказал Зеленский.

До этого директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов связал динамику западных поставок оружия на Украину с ситуацией вокруг Авдеевки, а также возможным продвижением российских войск к Угледару и Купянску. С сентября 2023 года российские войска осуществляют наступление на позиции Украины на Купянском направлении.

28 декабря сообщалось, что российская армия начала новую фазу наступления на Авдеевку.

Ранее немецкое издание Welt написало, что Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году.

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