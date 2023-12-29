Правительство России изменит закон о денежном довольствии военных

Правительство России намерено изменить законопроект «О денежном довольствии военнослужащих». Об этом говорится в плане, опубликованном на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Отмечается, что правительство внесет правки в пункт, который касается ежегодных выплат для отдыха детей военнослужащих. Министерство обороны в июле 2024 года представит в правительство законопроект о внесении изменений в ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат».

Выплаты касаются только детей тех военных, которые получили инвалидность из-за боевой травмы или же солдат, которые не вернулись с фронта живыми. В сентябре 2024 года документ планируется внести в Госдуму.

26 декабря председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, по которому с 1 января 2024 года будут проиндексированы отдельные выплаты военным и сотрудникам ряда федеральных органов исполнительной власти, уволенным с воинской службы и проходившим военные сборы.

21 декабря российский президент Владимир Путин подписал указ об установлении единовременной выплаты семьям с детьми, которые пострадали от агрессивных действий Украины.

Ранее в Минобороны рассказали о порядке выплат компенсаций военным пенсионерам-участникам СВО.