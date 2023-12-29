Военный аналитик заявил, что помощь Украине сократилась в 20 раз

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил, что помощь Украине от стран Запада за год сократилась с $4-5 млрд в месяц до $200-250 млн. Об этом он рассказал Ura.ru.

«Сократилась помощь в 10-20 раз. Украина крайне скептически относится к этим размерам. Конечно, им хотелось бы в разы больше, как это было буквально год тому назад. Но сейчас не конец 2022 года, сейчас конец 2023 года», — рассказал эксперт.

По его словам, Украина проигрывает военную кампанию.

Он добавил, что Запад продолжает поставки, «чтобы Киев не капитулировал прямо перед Новым годом».

Михайлов отметил, что в настоящее время основной объем помощи составляют боеприпасы.

29 декабря глава правительства Украины Денис Шмыгаль заявил, что кабинет министров Украины решил сократить число вакансий государственных служащих в 2024 году. По его словам, количество соответствующих объявлений уменьшится почти на 20 тыс. штук. Премьер-министр уточнил, что нововведение вступит в силу с 1 января следующего года.

Ранее на Украине анонсировали повышение налогов и отмену налоговых льгот ради пополнения бюджета.