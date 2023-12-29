МО РФ показало штурм позиций ВСУ на Купянском направлении

Минобороны России показало момент штурма позиций ВСУ на Купянском направлении бойцами группировки войск «Запад» на Купянском направлении.

На ролике видно, как российские военные под прикрытием боевых машин пехоты и танков выбивают противника с опорных пунктов в зоне специальной военной операции.

До этого сообщалось об отражении мотострелками группировки войск «Запад» контратаки штурмовой группы ВСУ на Купянском направлении.

По имеющейся информации, бойцы мотострелкового подразделения группировки войск «Запад» успешно отразили контратаку противника на Купянском направлении. Штурмовая группа ВСУ была рассеяна и уничтожена из автоматического станкового гранатомета АГС-17 и ручного противотанкового гранатомета РПГ-7, в котором в качестве выстрелов использовались противопехотные мины.

25 декабря артиллеристы группировки «Запад» уничтожили миномет ВСУ.

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных ВСУ в мирную жизнь.