В ВСУ признали способность российской разведки узнать о поставках F-16

Представитель Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат уверен, что российская разведка сразу узнает о поставках американских истребителей F-16 на территорию страны. Об этом сообщило местное издание «Зеркало недели» со ссылкой на заявление спикера.

В материале указано, что таким образом Игнат прокомментировал массированные ракетные удары Вооруженных сил РФ по украинским военным объектам. По информации ряда изданий, Москва могла принять данное решение из-за новостей о возможной передаче Киеву истребителей четвертого поколения.

Однако, как отметил представитель Военно-воздушных сил Украины, подобные высказывания не соответствуют действительности. Спикер добавил, что в будущем российская разведка будет «прекрасно знать» о появлении истребителей F-16 в зоне конфликта.

29 декабря главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что ночью и утром страна подверглась массированному удару с использованием ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По его словам, за указанный промежуток времени объекты на территории государства атаковали 122 ракеты и 36 дронов.

Ранее в Великобритании завершилось обучение первой группы украинских летчиков, которым предстоит пилотировать истребители F-16.