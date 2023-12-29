Польша обвинила РФ в нарушении воздушного пространства страны

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши Веслав Кукула заявил, что ракета, нарушившая воздушное пространство республики, якобы была российской. Его цитирует РИА Новости.

«Все указывает на то, что российская ракета вторглась в воздушное пространство Польши, мы ее сопровождали на радарах, и покинула воздушное пространство», — сказал глава Генштаба.

Он не привел никаких доказательств своих слов.

До этого оперативное командование польской армии сообщило, что неопознанный объект вошел в воздушное пространство Польши со стороны границы с Украиной.

По информации оперативного командования ВС Польши, объект был замечен утром 29 декабря. С момента пересечения границы до исчезновения сигнала он наблюдался радарами польских систем противовоздушной обороны (ПВО).

Позже президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание с военным руководством страны из-за нарушения воздушного пространства со стороны Украины.

29 декабря Украина подверглась массированному удару. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный утверждает, что страну атаковали 122 ракеты и 36 беспилотников. Юрий Игнат заявил, что «столько целей одновременно на нашем мониторе мы еще не видели». В Минобороны РФ подчеркнули, что целями удара были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы и места размещения военных.

Ранее в Варшаве заявили, что Польша на фоне поражения Украины готовится к войне.