В Сумской и Черкасской областях произошли взрывы

Взрывы раздались в городе Смела Черкасской области Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua».

По информации издания, также взрывы прозвучали в городе Сумы на северо-востоке Украины.

29 декабря спикер Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат заявил, что украинским войскам за все время специальной военной операции (СВО) РФ не удалось сбить ни одной из 300 российских ракет Х-22.

В этот же день Украина подверглась массированному удару. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный утверждает, что страну атаковали 122 ракеты и 36 беспилотников. Юрий Игнат заявил, что «столько целей одновременно на нашем мониторе мы еще не видели». В Минобороны РФ подчеркнули, что целями удара были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы и места размещения военных.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.