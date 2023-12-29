Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Сумской и Черкасской областях произошли взрывы

«Страна.ua»: в городе Смеле Черкасской области и Сумах произошли взрывы

close
100%
Shutterstock

Взрывы раздались в городе Смела Черкасской области Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua».

По информации издания, также взрывы прозвучали в городе Сумы на северо-востоке Украины.

29 декабря спикер Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат заявил, что украинским войскам за все время специальной военной операции (СВО) РФ не удалось сбить ни одной из 300 российских ракет Х-22.

В этот же день Украина подверглась массированному удару. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный утверждает, что страну атаковали 122 ракеты и 36 беспилотников. Юрий Игнат заявил, что «столько целей одновременно на нашем мониторе мы еще не видели». В Минобороны РФ подчеркнули, что целями удара были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы и места размещения военных.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами