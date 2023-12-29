Российские снайперы поразили цель на дальности почти 1,5 км

Российские снайперы шестой общевойсковой армии Западной группировки на Купянском направлении поразили цель на дальности 1 450 метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство обороны России.

Отмечается, что цель была поражена двумя российскими снайперами с помощью винтовки Драгунова со штатным прицелом. Примечательно, что стандартная дальность работы этой винтовки составляет около 500 метров.

Один из снайперов рассказал, что его напарник заметил в бинокль движение противника. Он отметил, что это были украинские бойцы, которые оборудовали наблюдательный пост. Снайпер заявил, что его выстрел назвали лучшим за все время на Купянском направлении. При этом, стрелок заявил, что до мобилизации он был охотником.

Журналист Кристоф Ваннер заявлял, что ВС РФ оказывают непрекращающееся давление на ВСУ на всей линии фронта.

29 декабря сообщалось, что российские войска взяли в плен 43 украинских военных за неделю.

До этого министерство обороны рассказало, что ВС РФ улучшили позиции по переднему краю на Краснолиманском направлении.

Ранее российские войска нанесли удары по аэродромам и арсеналам ВСУ.