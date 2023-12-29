Немецкий генерал заявил о бессмысленности обучения бойцов ВСУ

Вооруженные силы РФ смогли укрепить свою линию обороны настолько, что даже поставки западной техники не помогают украинским войскам ускорить наступление на линии фронта. Об этом в ходе интервью для немецкого издания Süddeutsche Zeitung заявил генерал-майор Вооруженных сил Германии и начальник специального штаба по вопросам Украины при министерстве обороны страны Кристиан Фройдинг.

По словам эксперта, на некоторых участках в зоне боевых действий протяженность минных полей достигает нескольких километров. При этом бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже опробовали зарубежные противоминные тралы, однако российские солдаты не дают машинам продвигаться вперед и при их обнаружении открывают ответный огонь.

Более того, как сказал Фройдинг, обучение украинских военнослужащих на Западе также оказывается бессмысленным. Тактика, которой представителей ВСУ учат иностранные специалисты, не дает результатов.

«Если мотопехотный взвод сталкивается с минным полем, то мы учим: дым, отступить, обойти, попытаться снова. При преграде протяженностью до 10-ти километров такой тактический подход невозможен», — пояснил генерал-майор.

Он добавил, что украинским бойцам приходится разминировать снаряды вручную. Но подобная деятельность отнимает очень много времени и ведет к большим потерям, уточнил эксперт.

В связи с этим представитель бундесвера пришел к выводу, что российский принцип «удержание позиции за минными заграждениями» работает эффективно. Кроме того, Фройдинг обратил внимание на укрепление военно-промышленного комплекса (ВПК) РФ даже на фоне санкций. Он подчеркнул, что в Берлине этого не ожидали.

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