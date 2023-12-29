Генерал бундесвера рассказал о судьбе поставленных Украине танков Leopard 2

Генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг заявил, что около половины поставленных Украине танков Leopard 2 уже выведены из строя. С таким заявлением он выступил в интервью для Süddeutsche Zeitung.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Фройдинг является главой спецштаба по Украине при минобороны ФРГ.

Причиной вывода танков из строя генерал назвал некорректную замену деталей танков. По словам генерала, невозможность проведения ремонта по немецким правилам эксплуатации и технического обслуживания приводит к повышенному износу деталей танков. Отмечается, что для доставки танков в центр технического обслуживания в Литву им необходимо проделать не менее 36 часов.

Чтобы устранить эти сложности, по словам генерала, представители украинского и немецкого военпромов рассматривают возможность создания завода по ремонту танков Leopard 2 на Украине.

До этого Германия дала Швейцарии письменное обещание не перенаправлять на Украину 25 танков Leopard 2, которые были проданы Берлину Берном.

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